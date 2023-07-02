Фонд Red Hearts поддержал проект по продвижению книги и чтения
При поддержке Kapital Bank и фонда Red Hearts в 55 сельских школах 29 городов и районов Азербайджана была сформирована библиотека Kitab Gəzər («Продвижение книги»), состоящая из различных образцов художественной литературы. С 25 мая по 14 июня 2023 года волонтеры и сотрудники обоих учреждений, руководители детских издательств и авторы книг совершили визиты в учебные заведения и провели полезное время со школьниками.
Всего в рамках проекта 55 сельским школам было передано 2750 книг. Библиотеки Kitab Gəzər, состоящие из образцов художественной литературы, организуются в сельских школах, детских домах, приютах, пенитенциарных учреждениях, региональных общественных центрах и т.д.
Основной целью действующего с 2019 года проекта Kitab Gəzər является повышение интереса к чтению у школьников, проживающих в регионах, обеспечение их книгами для обучения и развития навыков чтения в регионах с дефицитом книг. Дать детям из отдаленных деревень возможность читать — значит внести небольшой, но вклад в их развитие. Проект собирает добровольно пожертвованные книги из столицы и доставляет их молодежи, проживающей в регионах.
Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.