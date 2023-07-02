Фонд Red Hearts поддержал проект по продвижению книги и чтения

При поддержке Kapital Bank и фонда Red Hearts в 55 сельских школах 29 городов и районов Азербайджана была сформирована библиотека Kitab Gəzər («Продвижение книги»), состоящая из различных образцов художественной литературы. С 25 мая по 14 июня 2023 года волонтеры и сотрудники обоих учреждений, руководители детских издательств и авторы книг совершили визиты в учебные заведения и провели полезное время со школьниками.

Всего в рамках проекта 55 сельским школам было передано 2750 книг. Библиотеки Kitab Gəzər, состоящие из образцов художественной литературы, организуются в сельских школах, детских домах, приютах, пенитенциарных учреждениях, региональных общественных центрах и т.д.