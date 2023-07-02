Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тайный визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Украину в июне.

В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский сказал, что был «удивлен», когда увидел, что в медиа появилась информация о его встрече с директором ЦРУ. «Моя коммуникация с главой ЦРУ должна всегда быть за кулисами. Мы обсуждали важные дела – в чем нуждается Украина и как Украина готовится действовать», – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что у украинских властей «нет никаких секретов от ЦРУ».

«У нас хорошие отношения, и наши разведывательные службы говорят друг с другом. ...Ситуация довольно прямая. У нас хорошие отношения с главой ЦРУ, и мы разговариваем. Я сообщил ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны», – заявил Зеленский.

Визит Бернса, по словам источников телеканала среди должностных лиц США, состоялся до того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил мятеж в России. Сообщалось, что в Офисе президента Украины при участии Бернса состоялось обсуждение плана мирных переговоров с Россией.