Зеленский о Путине и тайном визите главы ЦРУ в Украину обновлено 16:16
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тайный визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Украину в июне.
В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский сказал, что был «удивлен», когда увидел, что в медиа появилась информация о его встрече с директором ЦРУ. «Моя коммуникация с главой ЦРУ должна всегда быть за кулисами. Мы обсуждали важные дела – в чем нуждается Украина и как Украина готовится действовать», – сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что у украинских властей «нет никаких секретов от ЦРУ».
«У нас хорошие отношения, и наши разведывательные службы говорят друг с другом. ...Ситуация довольно прямая. У нас хорошие отношения с главой ЦРУ, и мы разговариваем. Я сообщил ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны», – заявил Зеленский.
Визит Бернса, по словам источников телеканала среди должностных лиц США, состоялся до того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил мятеж в России. Сообщалось, что в Офисе президента Украины при участии Бернса состоялось обсуждение плана мирных переговоров с Россией.
* * * 16:03
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что реакция президента РФ Владимира Путина на мятеж ЧВК «Вагнер» была слабой и что российский лидер теряет контроль над собственным народом. Об этом глава украинского государства сказал в интервью телеканалу CNN.
«Во-первых, мы видим, что он (Путин – ред.) не контролирует все. Движение «Вагнер» вглубь России и взятие некоторых регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся эта вертикаль власти, которая раньше у него была, просто разрушается», - говорит глава украинского государства.
Президент Украины утверждает, что половина России поддерживала главу «Вагнер» и мятеж «вагнеровцев».