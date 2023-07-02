Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году.

Судебное заседание началось в 15:00 по местному времени. Саакашвили впервые появился на установленном в зале суда экране с декабря прошлого года, когда рассматривалось ходатайство о его досрочном освобождении.

В Грузии против Саакашвили возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. Саакашвили обвиняется по статье о превышении служебных полномочий, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. По мнению адвокатов, экс-президент не отдавал приказа разгонять митинг.