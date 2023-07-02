Если сравнивать ситуацию с браками в Азербайджане в 2015 и 2023 годах, то видно, что женщины уже не готовы терпеть насилие на бытовой почве в браке, предпочитают развестись и обрести свободу, заявил завотделом Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

По его словам, согласно исследованиям, проводимым на протяжении последних пяти-шести лет, выяснилось, что основной причиной разводов в Азербайджане является насилие на бытовой почве.

«Вторая самая распространенная причина разводов – бесплодие, которая в последние годы стала серьезной проблемой. Далее идет зависимость от алкоголя и наркотиков. На четвертом месте – измены и ревность. Если подытожить, то видно, что к разводам приводят патриархальные стереотипы, которые ведут к насилию на бытовой почве», - заявил эксперт.