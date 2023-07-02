Иранские Shahed атаковали украинский город: есть жертвы

В понедельник, 3 июля, россияне ударили четырьмя барражирующими боеприпасами иранского происхождения Shahed 136. По предварительной информации, 16 человек получили ранения, 1 погиб. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Facebook.

«В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома… Предварительно 16 раненых, 1 человек погиб. Пострадавшим оказали помощь», - говорится в сообщении.

Украинские паблики опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент удара российского беспилотника в Сумах. Автор видео в нецензурной форме сообщил, что по дому ударил дрон «Шахед». «После удара беспилотника в доме произошел пожар. Также пострадали расположенные рядом автомобили», - сообщил телеканал «Суспильне», опубликовавший фото и видео с последствиями удара.