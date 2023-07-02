В Азербайджане ограничен доступ к новостному интернет-изданию Eurasia Daily — одному из рупоров российской пропаганды. Причина — распространение тенденциозной и необъективной информации и статей об Азербайджане.

30 июня на сайте вышеуказанного издания было опубликовано интервью с Сергеем Казаряном, которого представили как «министра иностранных дел» сепаратистского образования, находящегося на территории Карабахского региона Азербайджана. Данное интервью, по всей видимости, стало последней каплей в чаше терпения азербайджанских властей.

Напомним, ранее по той же причине в Азербайджане был заблокирован доступ к сайту российского информагентства РИА Новости.