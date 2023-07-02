Азербайджан закрывает российские сайты главное на этот час
В Азербайджане ограничен доступ к новостному интернет-изданию Eurasia Daily — одному из рупоров российской пропаганды. Причина — распространение тенденциозной и необъективной информации и статей об Азербайджане.
30 июня на сайте вышеуказанного издания было опубликовано интервью с Сергеем Казаряном, которого представили как «министра иностранных дел» сепаратистского образования, находящегося на территории Карабахского региона Азербайджана. Данное интервью, по всей видимости, стало последней каплей в чаше терпения азербайджанских властей.
Напомним, ранее по той же причине в Азербайджане был заблокирован доступ к сайту российского информагентства РИА Новости.
Отметим, что и агентство Rusarminfo.ru, принадлежащее российским армянам, также постоянно ведет информационную войну против Азербайджана. Так, 30 июня член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью этому изданию призвал к необходимости оказания давления на азербайджанцев, проживающих в России. И даже пригрозил «отправить Азербайджан в топку».
В целом количество антиазербайджанской информации на российских информресурсах за последнее время значительно увеличилось. В то же время в РФ ограничивается доступ к азербайджанским информресурсам за «неправильное», по мнению Москвы, освещение войны в Украине.
Напомним, ранее в редакцию информационно-аналитического портала haqqin.az поступило письмо-уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о якобы «нарушении порядка распространения информации», размещенной на сайте. В письме российское ведомство в ультимативной форме потребовало удалить с ресурса информационные сообщения и аналитические выкладки о событиях в Украине, в противном случае угрожая заблокировать азербайджанское издание на территории России.