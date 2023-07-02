Арутюнян «наехал» на Путина

Лидер карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его в течение нескольких дней ответить, что россияне «собираются предпринимать в Карабах е», будут ли они продолжать выполнять миротворческую миссию, в которую также входит «обеспечение свободного передвижения» карабах ских армян, пишет одно из армянских изданий.

Как указал Арутюнян в письме, если россияне «не собираются контролировать ситуацию и открывать дорогу», то сепаратисты требуют от Путина четкого информирования об этом, чтобы решить, что им делать дальше.

По сведениям армянского издания, «письмо написано правильно, но с довольно резкими формулировками».

Отмечается, что премьер Армении Никол Пашинян переслал письмо Путину, и предполагается, что через него также будет направлен и ответ.