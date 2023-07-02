Электромобиль, разыгрываемый в самой любимой, приносящей радость и возможность выиграть десятки тысяч манатов акции «Шеш-Гоша» сети магазинов Kontakt, наконец-то нашел своего первого хозяина.

Так, Гюляра Джалалова, пришедшая в магазин Kontakt в Габале за холодильником, вернула 100% суммы, а в финале недели стала обладательницей первого электромобиля в этом году.

Счастливая победительница не смогла скрыть радостных эмоций, заявив, что в настоящее время нигде не работает и что приз стал для нее приятной неожиданностью.

«Я - постоянный клиент магазинов Kontakt. Недавно приобрела там посудомойку, утюг, сковороду и другие вещи. На этот раз я купила холодильник для приданого дочери. Я помолилась и бросила «шеш» (шесть) 3 раза, а в финале - шеш-гоша. И подумать не могла, что выиграю автомобиль. Мои молитвы были услышаны. Наша семья очень счастлива. Мы будем пользоваться этой машиной всей семьей».

Следует отметить, что помимо Гюляры ханум в финале попытали счастья еще 4 человека, и хотя они были очень близки к победе, удача улыбнулась Гюляре ханум. Остальные участники довольствовались возвратом 100% суммы.

В акции, стартовавшей 1 июня, приняли участие более 1000 человек, выигравших в общей сложности 190 793 маната. Если вы тоже желаете вписать свое имя в список счастливчиков, не теряя времени, зайдите в любой из магазинов сети и воспользуйтесь выгодными возможностями, а также участвуйте в акции и выигрывайте. Так, выбросив «шеш»:

• Верните до 100% стоимости купленного вами товара;

• И самое главное – получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, выбросив «Шеш-Гоша»!

Отметим также, акция распространяется на покупки за наличные, в рассрочку и в кредит. Дополнительную информацию можно получить, перейдя по этой ссылке, а ближайший к вам магазин найти здесь.