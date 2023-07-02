Германия о вступлении Украины в НАТО

НАТО не сможет ответить на вопрос о вступлении Украины в альянс, пока в стране продолжается война, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Во время Вильнюсского саммита впервые состоится заседание Совета Украина - НАТО на уровне глав государств или правительств. Таким образом, Киев получит равноправное место за столом этого органа альянса. Это большой шаг к адаптации к структурам и процессам НАТО», - сказал Писториус.

Он отметил, что во время недавних встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом они пришли к согласию относительно того, что «альянс ни при каких обстоятельствах не должен стать стороной конфликта». И именно поэтому вопрос обретения Украиной членства будет обсуждаться только после окончания войны.

«Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока в Украине идет война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, тогда будет 32, вместе со Швецией, вместе с Украиной будем решать условия вступления в альянс», - подчеркнул глава Минобороны Германии.