Важные назначения в P&G в Турции и Азербайджане

В то же время Иракли Габриадзе, руководивший департаментом по развитию бизнеса P & G Кавказа и Центральной Азии, получил назначение на должность старшего директора – регионального менеджера P & G Кавказа и Центральной Азии.

Два важных назначения на высокие посты провела Procter & Gamble (P&G) – одна из крупнейших в мире компаний по производству потребительских товаров, которая вот уже 36 лет работает в Турции и 25 лет в Азербайджане, предлагая все эти годы своим покупателям продукцию от 15 ведущих брендов, таких как Fairy, Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B, Head & Shoulders, Pantene, Safeguard, Old Spice и Always.

Получив степень бакалавра делового администрирования в Ближневосточном техническом университете, Дегер Куртасланоглу начал свою карьеру в P&G в Турции в 2000 году в качестве регионального менеджера. В дальнейшем он занимал самые разные посты, в частности, такие как менеджер группы по трейд-маркетингу, менеджер группы по работе с национальными клиентами P&G в Турции, директор P&G в Турции по работе с национальными и прямыми поставками, директор по дистрибьюторским операциям P&G в Турции и на Северном Кипре.