«Азерлотерея» подарила 11 значительных выигрышей в июне

В городе Хачмаз, который становится свидетелем множества крупных выигрышей, в лотерее Ekspress Keno было выиграно 100 000 манатов.

ОАО «Азерлотерея», официальный организатор лотерей и оператор спортивных ставок, с радостью объявляет об 11 значительных выигрышах в июне.

Лотерея Poz-Qazan, любимая многими, продолжает радовать своих игроков. В недавно поступившей в продажу игре «Золотая Экстра» восемь билетов были выиграны каждый в 10 000 манатов. Выигрышные билеты были приобретены в Баку, Гяндже, Евлахе, Билясуваре и Агдаше. Джамшиду Мамедову и Нурлану Мамедову выпало по 10 000 манатов.

Зафиксирован еще один крупный выигрыш в лотерее «Золото» в Гяндже, а в лотерее Ani 50 было выиграно 10 000 манатов.

Отметим, что в лотереях, проводимых «Азерлотереей», игроков ожидают значительные выигрыши в диапазоне от 25 000 до 1 000 000 манатов. Приобрести билеты можно в точках продаж лотереи, а также в отделениях «Азерпочты» и Misli.