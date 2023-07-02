Министр обороны Германии обратился к Турции

Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к Турции с призывом дать согласие на членство Швеции в НАТО, как передает CNN, об этом заявил Писториус на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Мариушем Блашаком.

«Мы сталкиваемся с новой ситуацией безопасности, связанной с войной в Украине. Ситуация с безопасностью заставляет нас говорить о сдерживании и обороноспособности, и важно, чтобы Швеция в ближайшее время вступила в НАТО. Важно, чтобы Турция не противилась этому», - сказал Писториус.