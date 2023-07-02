Борьба за деньги Акифа Човдарова продолжается громкое дело
В ближайшие дни в Бакинском апелляционном суде начнется судебное разбирательство по делу об имуществе бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова.
Как стало известно haqqın.az, дело находится в производстве судьи Мирзали Аббасова. Судебное заседание назначено на 7 июля.
Напомним, Акиф Човдаров решением Бакинского военного суда был приговорен в 2017 году к 12 годам тюремного заключения. Согласно приговору, его 30-миллионное имущество было конфисковано, распоряжением президента Човдаров был лишен воинского звания генерал-майора и понижен до рядового. Вышел на свободу в 2020 году по указу о помиловании. В декабре 2022 года Бакинский апелляционный суд принял решение вернуть имущество, конфискованное в связи с уголовным делом Човдарова. Однако Верховный суд отменил решение Бакинского апелляционного суда, так как вопрос об освобождении имущества от конфискации был решен с нарушением норм материального и процессуального права.