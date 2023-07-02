В ближайшие дни в Бакинском апелляционном суде начнется судебное разбирательство по делу об имуществе бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова.

Как стало известно haqqın.az, дело находится в производстве судьи Мирзали Аббасова. Судебное заседание назначено на 7 июля.