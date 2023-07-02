Ульвия Худиева, собкор 18:40

Цифровые технологии, активно внедряемые в здравоохранение Азербайджана, делают медицинские услуги намного более доступными, качественными и удобными для граждан. Недавно была запущена улучшенная версия мобильного приложения “e-Tabib”, разработанного в разгар пандемии для борьбы с распространением коронавируса. Добавленные новые функции сделали это приложение одним из самых полезных и востребованных в Азербайджане – на днях число загрузок “e-Tabib” превысило три миллиона. В мобильном приложении пользователи могут получить результаты лабораторных анализов в режиме онлайн, а также проверить историю обращений в медицинские учреждения. Оно также предоставляет пользователям возможность оценить качество получаемой медицинской услуги, а также воспользоваться другими функциями.

Как сказал в интервью haqqin.az Ниджат Керимов, заведующий отделом информационных технологий и инноваций Госагентства обязательного медицинского страхования, последняя версия мобильного приложения “e-Tabib” обеспечивает гражданам свободный доступ к информации, связанной с их обращениями в медицинские учреждения. Вся информация о диагнозах, результатах осмотров и лабораторных анализов, медицинских справках и направлениях отображается в разделе «Мои персональные данные». «Зарегистрироваться в приложении можно как с логином ASAN, так и с номером мобильного телефона», - рассказал Керимов. - При регистрации со смартфона видна только информация, связанная с COVID-19. Регистрация граждан с ASAN Login гарантирует защиту конфиденциальности персональных данных. Результаты лабораторной и инструментальной диагностики, а также поставленный диагноз может увидеть только сам пользователь. Помимо этого, выдача результатов лабораторных анализов онлайн позволяет гражданам экономить время и деньги, а медицинским учреждениям — избегать очередей и нерационального расхода бумаги. Важно учесть, что приложение позволяет видеть результаты всех анализов, проведенных в государственных медицинских учреждениях в разные периоды времени». Керимов отметил, что еще одной функцией “e-Tabib”, экономящей время пользователей, является размещение информации о медицинских учреждениях. Любой гражданин может найти по карте близлежащую поликлинику или больницу и получить о них исчерпывающую информацию. При этом данные карты можно связать с навигационной системой на мобильном телефоне.

Все, что связано с информацией о бесплатных услугах, размещается в разделе «Страховой пакет». Керимов также отметил, что в приложении есть функции, имеющие непосредственное отношение к медицинским документам. Например, справки о состоянии здоровья переведены в электронный формат и уже используются во многих поликлиниках Баку. Посредством приложения “e-Tabib” любой гражданин может получить на свой мобильный телефон выданную ему в поликлинике справку о состоянии здоровья. «Еще одна важная функция приложения связана с направлениями в то или иное медицинское учреждение, - говорит Керимов. – Весь процесс направления пациента по страховке в конкретную больницу, а также в договорныe медицинскиe учреждения осуществляется в электронном виде. Кроме того, через приложение пользователи могут напрямую обращаться с запросом в Агентство. Оценка медучреждения и врача особенно важна с точки зрения повышения качества услуг, оказываемых гражданам». Приложение также содержит «Национальный календарь профилактических прививок», который может быть особенно важен для родителей. Через “e-Tabib” они получат всю информацию о том, какие прививки нужно делать детям разных возрастов.