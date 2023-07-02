Операцию против шпионской сети «Моссада» проводили агенты контрразведывательного отдела МİT. Группа из десяти человек установила, что агенты «Моссада» используют технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных о проживающих в Турции иностранцах. С помощью GPS-устройств израильтяне следили за передвижением их транспортных средств, по подключению гаджетов к сетям Wi-Fi определяли посещаемые иностранцами места, а также устанавливали места их проживания в Турции.

Как сообщают СМИ, близкие к правительству Турции, Национальная разведывательная организация страны (MIT) арестовала семь шпионов израильской разведывательной службы «Моссад». Отмечается, что пятеро задержанных – лица арабского происхождения, остальные двое – граждане Турции.

Как сообщается, «Моссад» отбирал шпионов по особым способностям и отправлял их для обучения приемам профессиональной разведки в свой секретный центр, расположенный в Таиланде.

Обнародованы также имена задержанных: Ахмет Корай Озгюрюн, Альперен Эркут, Халид Алнебхен, Гизван Амори, Низар Саадеддин, Мухаммед Мурии и Халид Ниджим.

На допросах задержанные признались, что работали на «Моссад». Личность людей, за которыми они следили, пока не раскрываются.

Сообщается также, что агенты использовали специально созданные новостные сайты для установки шпионских программ на мобильные телефоны людей, за которыми они следили. Именно из этих сайтов «объектам» рассылались ссылки на новости. Стоило им только кликнуть на ссылку, как в их телефоны автоматически загружалось шпионское ПО.

Отмечается, что со шпионами сотрудничала базирующаяся в Тель-Авиве компания Cyberintelligence International Private Ltd. и, в частности ее директор, Приянши Патель Кулхари, 1999 года рождения. Именно эта компания разработала шпионское ПО, а также обучала агентов «Моссада», как им пользоваться.

Напомним, что недавно «Моссад» сообщил об аресте гражданина Ирана, планировавшего теракты на Кипре против израильских бизнесменов и религиозных деятелей. Операция проводилась непосредственно в Иране. Предполагается, что несостоявшийся убийца является этническим азербайджанцем. На допросе этот человек раскрыл имя своего куратора и другую информацию.