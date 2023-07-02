Армении выдали разыскиваемого вора в законе

Чехия выдала Армении обвиняемого в вымогательстве вора в законе, как передают армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

По данным следствия, гражданин Грузии В. А., находясь в марте 2016 года в Армении, в одном из ресторанов Еревана в сговоре с группой лиц, представившись вором в законе, применил силу в отношении одного из граждан, угрожал насилием членам его семьи, требуя $20 тыс.

Узнав, что пострадавший приехал в ресторан на Range Rover Sport, вымогатель потребовал у него и получил ключи от машины. По факту возбуждено уголовное дело, суд удовлетворил ходатайство об аресте. В. А. был объявлен в розыск. Он был задержан в Чехии и 30 июня 2023 года передан Армении. Криминальный авторитет арестован на месяц, следствие продолжается.