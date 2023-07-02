Появились фото из лагеря для «вагнеровцев» в Беларуси Российские СМИ
Появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором, вероятно, разместится ЧВК "Вагнер", передают российские СМИ.
Фотографии были сделаны местными жителями. Они рассказали, что под Осиповичами находится около 300 палаток, внутри которых построены деревянные нары и настилы.
Одна такая палатка предназначена для 30 человек
Продолжаются некоторые обустроительные работы. Пока неизвестно, когда "Вагнер" прибудет в осиповичский лагерь.
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