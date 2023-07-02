В России появится новый министр, который будет отвечать за оборонную промышленность.

"19 июля может произойти очень важное событие: в правительстве появится новый вице-премьер, отвечающий за оборонный комплекс. Он же министр оборонной промышленности.

Судя по всему, президент хотел бы видеть на этой должности Алексея Дюмина, но новому вице-премьеру будет, очевидно, непросто работать с «Ростехом» и с Чемезовым. В Миноборонпром, если оно будет создано, уйдут - с прямым подчинением - сотни заводов. Львиная доля «Ростеха», если не весь «Ростех». Денис Мантуров также сохранит пост вице-премьера, но заниматься будет инвестициями, подготовкой (по большому кругу) специалистов и - т.д. А заводы - это уже Дюмин. Очень интересно, что ждет Сергея Чемезова (глава «Ростеха»)", - сообщил российский журналист Андрей Караулов.