Сколько россиян сосредоточено на востоке Украины?

Российские войска сосредоточили около 180 тысяч своих солдат в зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телемарафона.

«Там (на Лимано-Купянском направлении) собрана достаточно мощная группировка – более 120 тысяч вражеских войск… По всей нашей зоне – более 180 тысяч солдат России. На Бахмутском – где-то в районе 50 тысяч», – рассказал Череватый.