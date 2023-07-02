Могут ли «вагнеровцы» попасть через Азербайджан в Иран? по следам визита главы Росгвардии в Иран
Всего через несколько дней после мятежа наемников Евгения Пригожина, между Россией и Ираном было заключено новое соглашение о расширении сотрудничества в сфере безопасности.
По данным информационного агентства IRNA, документ подписали глава национальной полиции Ирана Ахмад Реза Радан и глава Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Виктор Золотов.
Сразу же следует отметить, что после мятежа наемников ЧВК «Вагнер». статус Росгвардии, возглавляемой бывшим телохранителем Владимира Путина, значительно возрос. Как уже сообщалось, было принято решение оснастить эту структуру тяжелой боевой техникой, в том числе, танками. Обосновывая это решение, президент Путин представил Росгвардию на встрече с руководителями российских силовых структур как основную силу, воспрепятствовавшую пригожинскому мятежу.
Независимое американское издание The Media Line, специализирующееся на освещении ближневосточных событий, обращает внимание на то, что новое соглашение между Тегераном и Москвой было подписано в момент, когда руководство обеих стран сталкивается с сильной внутренней оппозицией – протестным движением в Иране, начавшимся осенью прошлого года, и сорванной попыткой государственного переворота в России.
Доктор Афшин Шахи, профессор ближневосточной политики и международных отношений Кильского университета, заявил The Media Line, что несостоявшийся мятеж в России «пролил свет на ненадежные аспекты правления Путина, доказав, что оно куда менее стабильно, чем предполагалось».
По словам профессора, стремясь обрести международную поддержку, Путин «забрасывает сети за пределами российского истеблишмента в поисках надежных партнеров в сфере безопасности и политики».
После того, как белорусский лидер Александр Лукашенко помог Путину договориться об окончании «вагнеровского» кризиса, стало ясно, что иностранные союзники президента России могут, по словам Афшина Шахи, «оказывать ему более эффективную поддержку, нежели некоторые члены внутриполитической путинской элиты, предложившие своему лидеру минимальную помощь». Да и сам Путин, по мнению немецкого политолога, видимо, уже пришел к выводу, что налаживание с Ираном более тесных связей в сфере безопасности является разумной инвестицией.
«Ожидается, что в кризисные периоды Исламская Республика сможет предоставить для стабилизации позиции Путина всю необходимую помощь, - пояснил Шахи, по мнению которого следует учитывать и проблемы внутренней безопасности Ирана. - Чем активнее нарастает внутреннее давление в ИРИ, связанное с волнами народного протеста, тем больше иранский режим будет стремиться усилить механизмы социального контроля».
Шахи убежден, что центральное место в этой стратегии занимает стремление правительства Ирана укрепить союз с Россией, поскольку Кремль широко известен «изощренным арсеналом репрессивных ресурсов».
«Россия укрепляет инфраструктуру наблюдения Ирана с помощью самых современных технологий, оснащая Исламскую Республику передовыми системами связи, высокоточными устройствами для подслушивания, фотооборудованием и лжедетекторами, - утверждает политолог. - Взамен Иран предоставляет России беспилотники для войны в Украине».
В свою очередь, доктор Роксана Фарманфармаиян, преподаватель ближневосточной политики в Кембриджском университете, отметила, что в будущем Россия и Иран могут попытаться заблокировать возможности проникновения пригожинских наемников в Исламскую Республику.
«Возможно, Иран и/или Россия были обеспокоены тем, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут каким-то образом просочиться в Иран через территорию Азербайджана», — сказала она в комментарии для The Media Line.
Фарманфармаиян также отметила, что визит в Москву главы национальной полиции Ирана Ахмада Реза Радана был организован в спешке, спустя всего несколько дней после провала мятежа Пригожина, «чтобы продемонстрировать Путину поддержку Ирана и извлечь пользу из российского внутриполитического кризиса в интересах Исламской Республики».