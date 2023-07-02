Всего через несколько дней после мятежа наемников Евгения Пригожина, между Россией и Ираном было заключено новое соглашение о расширении сотрудничества в сфере безопасности.

Сразу же следует отметить, что после мятежа наемников ЧВК «Вагнер». статус Росгвардии, возглавляемой бывшим телохранителем Владимира Путина, значительно возрос. Как уже сообщалось, было принято решение оснастить эту структуру тяжелой боевой техникой, в том числе, танками. Обосновывая это решение, президент Путин представил Росгвардию на встрече с руководителями российских силовых структур как основную силу, воспрепятствовавшую пригожинскому мятежу.

Независимое американское издание The Media Line, специализирующееся на освещении ближневосточных событий, обращает внимание на то, что новое соглашение между Тегераном и Москвой было подписано в момент, когда руководство обеих стран сталкивается с сильной внутренней оппозицией – протестным движением в Иране, начавшимся осенью прошлого года, и сорванной попыткой государственного переворота в России.

Доктор Афшин Шахи, профессор ближневосточной политики и международных отношений Кильского университета, заявил The Media Line, что несостоявшийся мятеж в России «пролил свет на ненадежные аспекты правления Путина, доказав, что оно куда менее стабильно, чем предполагалось».

По словам профессора, стремясь обрести международную поддержку, Путин «забрасывает сети за пределами российского истеблишмента в поисках надежных партнеров в сфере безопасности и политики».