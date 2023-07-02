В Азербайджане арестовали двух человек по обвинению в госизмене

Граждане Азербайджана Алиева Фидан и Аббасов Тарлан обвиняются в государственной измене, сообщает АПА.

Им предъявлено обвинение по статье 274 УК. Однако характер предъявленного им обвинения не разглашается.

Следствие по уголовному делу в отношении обоих лиц завершено Службой государственной безопасности, дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело Фидан Алиевой будет слушаться под председательством судьи Эльдара Исмаилова, а уголовное дело Тарлана Аббасова – под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.