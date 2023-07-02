В Украине заявили об обострении обстановки в Бахмуте

На бахмутском направлении Донецкой области Украины обстановка снова обострилась. Продолжается поединок за перехват инициативы, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Ситуация здесь меняется очень быстро. Контроль над одними и теми же позициями может дважды в сутки теряться и восстанавливаться», - отметила Маляр.

По ее словам, украинские войска с боями продвигаются на южном фланге в районе Клищиевки.