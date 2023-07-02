В президентском офисе WADA, находящемся в Варшаве, стороны обсудили международные события в сфере борьбы с допингом.

Директор AMADA рассказала о ситуации с антидопингом в Азербайджане, инновационных решениях, реализуемых в контексте глобальных вызовов, и проектах, связанных с применением искусственного интеллекта.

Президент WADA заявил, что вклад Азербайджана в борьбу с допингом на местной и международной аренах и проделанная работа достойны высокого признания, и в этом отношении AMADA является надежным партнером WADA.

В ходе встречи обсуждалась и деятельность Комитета по гендерному равенству в антидопинге Совета Европы (GECA), где Шафаг Гусейнли занимает пост председателя, а также ее международный проект по обеспечению гендерного равенства в сфере антидопинга.