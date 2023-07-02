Депутат Карапетян признала Карабах частью Азербайджана

Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах, об этом на заседании Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среды, которое проходит в Канаде, заявила член делегации НС в Ассамблее Мария Карапетян, сообщают армянские СМИ.

В частности, она сказала: «Желала бы коснуться ситуации на Южном Кавказе. Армения и Азербайджан ведут мирные переговоры. Цель, которую преследует Армения в этих мирных переговорах, – подписание мирного договора, по которому Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга на основе их международно признанных границ. Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах».

«После всех трудностей, через которые прошли народы Южного Кавказа в последние десятилетия, есть историческая возможность для установления мира между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», – сказала Карапетян.