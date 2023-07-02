Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg, следует из данных, опубликованных 3 июля Bloomberg.

По данным Bloomberg, состояние Маска достигло 234 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге оказался Бернар Арно, владелец LVMH, с богатством в 200 миллиардов долларов.