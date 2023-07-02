Солтанов пришел жаловаться на отца и внезапно умер в отделении полиции

3 июля около 16:00 Солтанов Теймур (1975 г.р.), житель села Дизахлы Габалинского района, обратился в полицию по поводу занятия отцом его земельного участка.

В пресс-службе МВД сообщили, что мужчина заявил, что покончит с собой из-за занятия отцом его земельного участка. В связи этим он был вызван в районное отделение полиции. Сообщается, что ранее судимый по различным статьям Солтанов прибыл в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения. Около 19:00 из-за резкого ухудшения его самочувствия на место была вызвана скорая помощь. Несмотря на медицинское вмешательство, мужчина скончался от сердечного приступа. Тело покойного было осмотрено с участием его родственников, была назначена судебно-медицинская экспертиза, произведены другие необходимые процессуальные действия.

Расследование продолжается.