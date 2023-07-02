Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 23:16

В ряде государств и в постсоветских странах у Кремля есть поддерживающие сепаратизм влиятельные союзники, политика которых идет вразрез с позицией ЕС. Об этом пишет газета The Sofia Globe, издающаяся в Болгарии на английском языке. И называет, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, публично поддерживающего российский сепаратизм в Карабахе, часть которого оккупирована лояльной Кремлю группировкой армянских сепаратистов. При этом Макрон публично признает, что его позицию по Южному Кавказу не поддерживает ни одно государство Евросоюза.

The Sofia Globe напоминает, что 27 июля Макрон заявил на встрече с представителями армянской общины Франции в Марселе, что оказывает на президента Азербайджана Ильхама Алиева большее давление, чем даже сам премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Я единственный, у кого есть четкая позиция по Карабаху», — цитирует The Sofia Globe слова лидера Франции. Отметив свою «решимость в отношении Карабаха», Эммануэль Макрон заверил лидеров армянской диаспоры Франции, что «продолжит прилагать усилия для справедливого урегулирования карабахской проблемы», и напомнил, что «Франция впервые направила военного атташе в свое посольство в Армении», после чего многозначительно добавил: «Мы собираемся сделать все возможное!» Издание отмечает, что марсельское заявление Макрона красноречиво свидетельствует о поддержке президентом Франции пророссийского сепаратизма в Карабахе, даже несмотря на то, что остальная Европа не разделяет его позицию.

«В этом плане политика Эммануэля Макрона на Южном Кавказе полностью противоречит внешней политике ЕС, направленной на установление мира между Арменией и Азербайджаном, - пишет The Sofia Globe. – Таким образом, создается весьма своеобразный тройственный союз Франции, Ирана и России. Но если позиция Франции невыгодна ни США, ни Евросоюзу, ни Украине, то кого же, собственно, поддерживает Макрон? Ясно лишь одно: основными бенефициарами политики французского президента являются Россия и Иран». Далее автор статьи в The Sofia Globe цитирует аналитической отчет, опубликованный на днях в американском еженедельнике Newsweek, где говорится, что, стремясь обезопасить себя с помощью рычага давления на Баку, Москва планирует задействовать в своих целях армянских сепаратистов в Карабахе, то есть в регионе, который даже премьер-министр Армении признал суверенной территорией Азербайджана. «Более того, - пишет автор Newsweek, - анализируя многочисленные публичные заявления и аналитические оценки в ведущих мировых СМИ, можно сделать вывод, что Франция, Иран и Россия решили объединить свои усилия на Южном Кавказе против Азербайджана и Израиля».