Посол США: армянским жителям Карабаха будет безопасно в составе Азербайджана

США верят и надеются, что армянcкие жители Карабаха смогут жить безопасно в составе Азербайджана, об этом заявила посол США в Армении Кристина Квин.

«США считают, что любой вид переговоров - положительная динамика. США являются сторонниками мира на Южном Кавказе. Мы предлагаем делать упор на транспортное сообщение. Развитая транспортная сеть пойдет на пользу Армении и снизит ее зависимость от 2-3 рынков», - сказала посол.

Как отметила Квин, США хотят, чтобы конечным итогом переговоров между Арменией и Азербайджаном стал прочный мир в интересах сторон.