Драма в Баку: 17-летний подросток ударил ножом собственного отца

В суде Эльмеддин Агаев рассказал, что бросил школу и не умеет читать и писать.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, кровавый инцидент произошел ночью 16 декабря прошлого года в квартире, расположенной в одном из поселков Бинагадинского района столицы. Во время ссоры подросток ударил собственного отца Гиямата Агаева ножом в область сердца. Пострадавшего вовремя удалось доставить в больницу и врачи спасли ему жизнь.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 17-летнего жителя Баку Эльмеддина Агаева, обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровью собственному отцу.

Подростку приходилось подрабатывать на автомойках и стройках — по просьбе отца. Заработанные деньги он отдавал родителям — последние, по словам подсудимого нигде не работали. Пострадавший же Гиямат Аббасов отличался скверным характером — он регулярно бил свою жену и детей. Причиной инцидента по словам обвиняемого явилось то, что он вернулся домой, хотя ранее отец выгнал его на улицу.

Потерпевший Гиямат Агаев подтвердил наличие конфликтов с сыном, но подчеркнул, что грубость применял только в воспитательных целях. Мужчина сообщил суду, что примирился с сыном и претензий к нему не имеет.

Эльмеддина Агаева был приговорен к году с половиной лишения свободы. Наказание он будет отбывать в воспитательном учреждении общего режима.