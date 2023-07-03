Как передают местные СМИ, 3 июля состоялась церемония, посвященная подписанию протокола о дружбе и братстве между Шеки и Ляншанем.

На церемонии подписания глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов подробно рассказал гостям о культуре, экономике, сельском хозяйстве, традициях шелководства, туристическом потенциале одного из древнейших городов Азербайджана. Он сообщил, что 7 июля будет торжественно отмечаться 2711 лет со дня основания Шеки.