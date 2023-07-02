Землетрясение на Каспийском море. Заявление МВД Азербайджана покачало и Баку; Обновлено 01:12
В Министерство внутренних дел Азербайджана информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
"Утверждения, распространяемые на некоторых страницах в социальных сетях, беспочвенны и не соответствуют действительности. Со стороны министерства была организована непрерывная служба с привлечением дополнительных сил.
Нет особых случаев, вызывающих беспокойство. Вся информация тщательно отслеживается," - говорится в пресс-релизе МВД.
* * * 01:02 МЧС Азербайджана заявило, что сообщение о жертвах и разрушениях не поступило.
Также отмечается, что на территории Азербайджана наблюдаются афтершоки магнитудой 2 и 3 балла.
В телеграм-каналах очевидцы землетрясения, которое произошло на Каспийском море, засняли момент толчков на видео.
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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.
Отмечается, что подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.