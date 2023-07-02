В Министерство внутренних дел Азербайджана информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

"Утверждения, распространяемые на некоторых страницах в социальных сетях, беспочвенны и не соответствуют действительности. Со стороны министерства была организована непрерывная служба с привлечением дополнительных сил.

Нет особых случаев, вызывающих беспокойство. Вся информация тщательно отслеживается," - говорится в пресс-релизе МВД.