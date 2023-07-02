Сейсмолог Етирмишли о вероятности сильного землетрясения в Азербайджане
Подземные толчки будут продолжаться, однако вероятность более сильного землетрясения исключена, сообщил руководитель Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.
Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на Каспийском море в 00:01 по бакинскому времени. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.