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Минобороны РФ заявляет, что украинские военные попытались атаковать объекты в Подмосковье и Новой Москве. В атаке задействовали пять беспилотников. «Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — заявили в ведомстве, отметив, что в результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.

* * * 09:05 В Новой Москве сбиты два беспилотника, сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы. Один беспилотник был сбит в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки. Согласно информации, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Они «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы». Два беспилотника, которые были сбиты в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково.