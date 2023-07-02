Москву и Подмосковье атаковали беспилотники обновлено 09:43
Минобороны РФ заявляет, что украинские военные попытались атаковать объекты в Подмосковье и Новой Москве. В атаке задействовали пять беспилотников.
«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — заявили в ведомстве, отметив, что в результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.
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В Новой Москве сбиты два беспилотника, сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы. Один беспилотник был сбит в Калужской области и еще один — в районе подмосковной Кубинки.
Согласно информации, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Они «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы». Два беспилотника, которые были сбиты в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково.
Беспилотник, сбитый возле подмосковной Кубинки, упал на территории военного объекта. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Телеграм-канал Baza пишет, что нападению подверглось административное здание на территории военной части. В 5 км к северо-западу от города находится военный аэродром, кроме того, там базируется бригада воздушно-десантных войск.
Кубинка находится в 36 километрах по прямой от аэропорта Внуково.
Также сообщается, что после атаки беспилотников закрыли прием и выпуск самолетов аэропорта Внуково. РБК пишет, что по состоянию на 07:15 мск последний рейс вылетел из аэропорта в 04:40. Посадка для некоторых рейсов окончена, но ни один из таких самолетов не вылетел. Задержаны рейсы в Анкару, Санкт-Петербург, Стамбул, Гянджу, Дубай, Саратов, Тамбов, Самару и Газипашу. Всего по состоянию на 7:15 мск задержано 11 рейсов. Самолеты, которые направлялись во Внуково, перенаправили в другие московские аэропорты.