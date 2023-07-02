Зеленский обратился к Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена прямо сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если само вступление не произойдет до окончания войны.

В интервью CNN украинский лидер заявил, что решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет, принимает Байден и для Украины очень важно получить этот сигнал.

«Очень важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь находиться рядом с союзниками», - отметил Зеленский.

«Он поддерживает наше будущее в НАТО», - сказал Зеленский о Байдене, добавив, что приглашение в НАТО сейчас было бы огромным стимулом для украинских солдат.