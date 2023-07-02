Тамилла Алиева, собкор 09:43

В Белграде торжественно открыта кольцевая дорога, построенная азербайджанскими и китайскими компаниями. Учитывая объем и значение проделанной работы, это шоссе считается одним из наиболее важных инфраструктурных проектов в стране, реализация которого осуществлялась совместно азербайджанской компанией AzVirt, китайской Power China, а также субподрядчиками из Сербии. 15 процентов проекта финансировались из сербского бюджета, остальные 85 процентов - за счет кредита китайского «Эксимбанка».

Общая протяженность кольцевой дороги от тоннеля Страевица до развязки Бубань Поток составляет 20,4 километра. Сданный в эксплуатацию объект включает в себя четыре тоннеля, 22 моста и две крупные транспортные развязки. Дорога рассчитана на движение со скоростью 120 километров в час. В церемонии открытия дороги приняли участие президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр страны Ана Брнабич, государственные деятели страны, а также послы Азербайджана и Китая в Сербской Республике. Президент Александар Вучич выразил признательность азербайджанским и китайским компаниям, участвовавшим в строительстве дороги, подчеркнув, что для его страны этот проект имеет большое значение.

В своем выступлении президент Сербии выразил глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что Сербия возлагает большие надежды и неизменно полагается на своих друзей в Азербайджане и Китае. Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев отметил в своем выступлении, что визиты президента Ильхама Алиева в Белград и президента Александара Вучича в Баку придали новый импульс двустороннему стратегическому партнерству, добавив, что Сербия является одним из ближайших партнеров Азербайджана в Европе. Также было отмечено, что Белград заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном в направлении модернизации дорожной сети. Отметим, что компания AzVirt уже более десяти лет участвует в проектах развития дорожной инфраструктуры Сербии. Своевременная сдача в эксплуатацию в 2016 году участка Лиг - Прелина в коридоре Милош Велики открыла перед азербайджанской компанией возможности для работы на кольцевой дороге вокруг Белграда, а также на скоростной автомагистрали из Румы в Лозницу через Шабац.