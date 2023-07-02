Азербайджанская компания построила новую кольцевую дорогу в Белграде. Приехал президент Вучич… фото/видео
В Белграде торжественно открыта кольцевая дорога, построенная азербайджанскими и китайскими компаниями. Учитывая объем и значение проделанной работы, это шоссе считается одним из наиболее важных инфраструктурных проектов в стране, реализация которого осуществлялась совместно азербайджанской компанией AzVirt, китайской Power China, а также субподрядчиками из Сербии.
15 процентов проекта финансировались из сербского бюджета, остальные 85 процентов - за счет кредита китайского «Эксимбанка».
Общая протяженность кольцевой дороги от тоннеля Страевица до развязки Бубань Поток составляет 20,4 километра. Сданный в эксплуатацию объект включает в себя четыре тоннеля, 22 моста и две крупные транспортные развязки. Дорога рассчитана на движение со скоростью 120 километров в час.
В церемонии открытия дороги приняли участие президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр страны Ана Брнабич, государственные деятели страны, а также послы Азербайджана и Китая в Сербской Республике.
Президент Александар Вучич выразил признательность азербайджанским и китайским компаниям, участвовавшим в строительстве дороги, подчеркнув, что для его страны этот проект имеет большое значение.
В своем выступлении президент Сербии выразил глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что Сербия возлагает большие надежды и неизменно полагается на своих друзей в Азербайджане и Китае.
Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев отметил в своем выступлении, что визиты президента Ильхама Алиева в Белград и президента Александара Вучича в Баку придали новый импульс двустороннему стратегическому партнерству, добавив, что Сербия является одним из ближайших партнеров Азербайджана в Европе.
Также было отмечено, что Белград заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном в направлении модернизации дорожной сети.
Отметим, что компания AzVirt уже более десяти лет участвует в проектах развития дорожной инфраструктуры Сербии. Своевременная сдача в эксплуатацию в 2016 году участка Лиг - Прелина в коридоре Милош Велики открыла перед азербайджанской компанией возможности для работы на кольцевой дороге вокруг Белграда, а также на скоростной автомагистрали из Румы в Лозницу через Шабац.
Строительство крупного моста через реку Сава в районе Шабаца, церемония открытия которого состоялась в июле 2022 года при участии президента Вучича, было завершено на шесть месяцев раньше срока. Ожидается, что и 21-километровая современная автомагистраль между Румой и Шабацем откроется в октябре этого года, на 12 месяцев раньше запланированного срока.
Заместитель гендиректора ООО AzVirt Кянан Алиев рассказал, что в компании никогда не забывали о доверии, оказанного ей в ходе реализации проекта.
«Я думаю, оправдывать доверие – значит помогать развитию отношений между двумя государствами на высоком уровне, - сказал Кянан Алиев. - Есть несколько важных аспектов нашего участия в развитии дорожной сети Сербии. К слову, наша компания известна и в соседних странах, где активно применяет свой опыт. 28 лет деятельности AzVirt запомнились реализацией многих стратегических проектов. Проекты, реализованные в Азербайджане, особенно в рамках возрождения Карабаха, строительство и сдача в рекордно короткие сроки инфраструктурных проектов Физулинского и Зангиланского международных аэропортов, продолжение строительства аэропорта в Лачине, строительство дорог Ахмедбейли - Физули - Шуша, Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд, Кельбаджар - Лачин и Физули - Гадрут, создание уникальной трассы для Гран-при Азербайджана «Формулы-1», гарантирующей движение пилотов со скоростью 340 километров в час, убедительно подтверждают богатый опыта и высокую профессиональную репутацию компании AzVirt».
«Сербию и Азербайджан объединяет межгосударственное стратегическое партнерство и дружественные отношения между двумя народами, - говорится в сообщении компании, приуроченном к открытию автодороги в Белграде. - AzVirt не только строит дороги, мосты и туннели в Сербии, но и укрепляет дружбу между народами Азербайджана и Сербии. Укрепляет их дорогами, ведущими в будущее».