Азербайджанские депутаты едут в Россию

5 июля первый заместитель председателя Милли Меджлиса, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания России Али Гусейнли, депутаты Эмин Гаджиев, Азер Бадамов и Эльнур Аллахвердиев отправятся с визитом в Москву для участия в 19-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Как сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в соответствии с повесткой заседания будут обсуждены вопросы изменения состава российской делегации в Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества и др.

Визит завершится 7 июля.