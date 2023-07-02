Война России в Украине: тяжелые бои продолжаются

Согласно отчету, ВСУ вели контрнаступательные действия на Лиманском направлении. Также украинские силы продолжают контрнаступление в районе Бахмута, западном приграничье Донецкой и Запорожской областей и западе Запорожской области. На юге украинским военным удалось освободить 154,4 квадратных километра территорий.

Вооруженные силы Украины вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и продвинулись. Об этом говорится в последнем отчете американского Института по изучению войны (ISW).

Армия Украины отбила 9 кв км территории на востоке Украины, кадры с геолокацией показывают, что украинские силы продвинулись к юго-западу от Бахмута. Также, по некоторым данным, ВСУ добились успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области.

Кроме того, российские и украинские войска продолжали бои в районе Бахмута. ВСУ вели наступление к юго-западу от Бахмута. ВСУ наносили наземные удары в районе Клищеевки, Курдюмовки и Озаряновки, где им противостояли части 4-й бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Также идут бои на линии Святово-Кременная и южнее Кременной. Как говорится в отчете Института, глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченский спецназ «Ахмат» продолжает действовать в районе Кременной.

В сообщении Генштаба Украины говорится, что на фронте в Украине за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений, россияне были сосредоточены на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В сводке Генштаба отмечается, что на указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. На Купянском и Лиманском направлениях российские войска активно наносили авиаудары и шли в наступление. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

По официальным данным Министерства обороны Украины, в течение двух недель с начала июня на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские военные освободили восемь населенных пунктов. Позже сообщалось о деоккупации и других населенных пунктов, в частности, в Запорожской и Донецкой областях.

Также, по уточненным данным Генштаба, вчера по Украине Россией было выпущено 22 беспилотника Shahed, из них сбиты 16. В течение вчерашнего дня украинским военным удалось уничтожить 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 6 реактивных систем залпового огня, 3 установки ПВО, 9 автомобилей и автоцистерн.