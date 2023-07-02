Убивший 2 человек в аэропорту Кишинева Ашуров скончался в больнице

Гражданин Таджикистана, совершивший вооруженный инцидент в международном аэропорту Кишинева, скончался в больнице. Об этом сообщила полиция Молдовы.

Отметим, инцидент произошел 1 июля. 43-летний гражданин Таджикистана убил сотрудника службы безопасности аэропорта и пограничника, и ранил мирного жителя за то, что его не пустили в Молдову.

В субботу Генпрокуратура Таджикистана сообщила, что речь идет о Рустаме Ашурове - члене организованной преступной группировки, похитившего 23 июня в Душанбе зампреда банка.