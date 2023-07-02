Сломали пальцы и обрили: в Чечне жестоко избили российскую журналистку обновлено 12:17
Напавшие на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину люди сломали ей пальцы, когда требовали пароль от ее телефона. Об этом пишет в своем Telegram-канале Ксения Собчак.
По ее данным, у Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Журналистку планируют перевезти из Чечни во Владикавказ (Северная Осетия).
«Новая газета» сообщает, что Милашину и Немова избивали ногами и дубинками. Милашина несколько раз теряла сознание, ей сделали МРТ, но результаты не сообщают. У Немова ножевое ранение ноги, но он намерен принять участие в судебном заседании, ради которого прилетел в Грозный.
Издание сообщает также, что в ситуацию по просьбе редакции вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По информации «Команды против пыток», Милашина поговорила с Москальковой по телефону.
В больницу к пострадавшим приходил полицейский, однако Милашина и Немов отказались с ним разговаривать, поскольку не видят в этом смысла.
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В Чечне люди в масках напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, который защищает мать чеченских активистов Зарему Мусаеву.
The Insider пишет, что злоумышленники остановили машину, в которой журналистка и адвокат ехали из аэропорта в Грозный, жестоко избили их и уничтожили технику и документы.
Оба пострадавших в больнице, Немов с трудом говорит и передвигается, у Милашиной сломаны пальцы, ей обрили голову и облили зеленкой. Коллеги журналистки сообщили, что она в тяжелом состоянии и ее нельзя перевозить без спецтранспорта.
Милашина и Немов прилетели в Грозный на приговор Зареме Мусаевой, который должен быть вынесен 4 июля. Жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева и мать чеченских активистов обвиняют в «нападении» на силовиков. Обвинение 15 июня запрашивало для нее 5,5 года колонии.