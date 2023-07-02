Напавшие на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину люди сломали ей пальцы, когда требовали пароль от ее телефона. Об этом пишет в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

По ее данным, у Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Журналистку планируют перевезти из Чечни во Владикавказ (Северная Осетия).

«Новая газета» сообщает, что Милашину и Немова избивали ногами и дубинками. Милашина несколько раз теряла сознание, ей сделали МРТ, но результаты не сообщают. У Немова ножевое ранение ноги, но он намерен принять участие в судебном заседании, ради которого прилетел в Грозный.

Издание сообщает также, что в ситуацию по просьбе редакции вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По информации «Команды против пыток», Милашина поговорила с Москальковой по телефону.

В больницу к пострадавшим приходил полицейский, однако Милашина и Немов отказались с ним разговаривать, поскольку не видят в этом смысла.