Вор в законе Александр Кушнеров по прозвищу Кушнер, друживший с покойным Надиром Салифовым (Лоту Гули, был убит 20 августа 2020 года в одном из отелей Антальи. Убийцей оказался Хаган Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский из ближайшего окружения вора в законе), задержан за организацию покушения на обидчиков Гули.

Кушнер носит «титул» «смотрящего по Беларуси» и считается главным криминальным авторитетом страны. После гибели Гули он дал клятву на его могиле отомстить убийцам.

Белорусский авторитет нанял киллеров, дав им по 10 тыс. долларов за подготовку и пообещав по 300 тыс. долларов за убийство каждого причастного к гибели Гули. Однако попытка покушения провалилась, и «Кушнер» оказался на скамье подсудимых. Ему грозит от 8 лет до высшей меры наказания – расстрела, предусмотренного белорусским законодательством.