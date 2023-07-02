Председатель правления Kapital Bank: «Мы продолжим достойно носить звание первого банка Азербайджана»

В ходе общего собрания акционеров и наблюдательного совета Kapital Bank, которое состоялось 5 мая 2023 года, было обсуждено множество вопросов и принят ряд решений. Согласно одному из решений, первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов был назначен председателем правления, главным исполнительным директором банка. В связи со вступлением на новую должность Фарид Гусейнов рассказал о стратегических целях на ближайшие годы, цифровых инновациях, кадровой политике и других интересных темах, связанных с деятельностью банка.

- Что ждет Kapital Bank после вашего назначения?

- В первую очередь хотел бы отметить, что наш предыдущий председатель правления Ровшан Аллахвердиев назначен председателем наблюдательного совета Kapital Bank. Поэтому изменения в руководстве не повлияют на общую стратегию и приоритеты банка. Основной целью, как и прежде, остается сохранение и укрепление лидирующих позиций в отечественном финансовом секторе, дальнейшее повышение уровня качества обслуживания имеющейся у нас большой клиентской базы. С уверенностью заявляю, что мы и дальше будем укреплять свою деятельность, чтобы достойно носить звание «Первый банк страны».

- Всем известно, что основным акционером Kapital Bank является PASHA Holding, крупнейшая в стране группа компаний. Насколько мы знаем, в холдинге также произошли структурные изменения и создана новая экосистема. Как эта экосистема повлияет на Kapital Bank?

- Да, в PASHA Holding тоже есть определенные структурные изменения. Некоторые компании PASHA Holding были объединены в одну экосистему, чтобы быть более полезными для клиента в пересекающихся областях и повысить качество обслуживания. Одна из компаний, входящих в эту экосистему, я бы даже сказал, самая ключевая, — это Kapital Bank, другие — Competo и PashaPay. Экосистема создана для управления всеми запросами клиентов из одного центра и обеспечения максимально комфортного клиентского опыта. Стратегические активы в экосистеме будут функционировать как единый механизм, дополняя друг друга финансово и технологически за счет интеграции. Это нововведение откроет широкие возможности для клиентов Kapital Bank и брендов Umico, MilliÖN, M10, Uklon и Trendyol.

- Текущий стратегический период банка подходит к концу. Какие направления развития считаете приоритетными на следующий стратегический период?

- В центре нашей стратегии на 2024-2026 годы — удовлетворенность клиентов и удобный клиентский опыт. Мы сделали своим главным приоритетом обеспечение полной стабильности и доступности услуг, чтобы создавать ценность для клиента. Для этого мы уже несколько лет работаем над построением бизнеса, который опирается на знания и выводы, полученные на основе больших данных. Мы создаем соответствующую инфраструктуру и делаем серьезные инвестиции в сферу данных. В следующем стратегическом периоде, охватывающем 2024–2026 годы, мы предпримем более системные и комплексные меры в этом направлении. Помимо розничной сферы, мы обеспечим максимальную диджитализацию услуг, опирающихся на данные, и для клиентов МСП и микробизнеса.

Однако будь то в розничном секторе, МСБ или корпоративном сегменте цифровизация и ведение бизнеса на основе данных требуют серьезных инвестиций в человеческие ресурсы. Поэтому в предстоящий стратегический период вы уделим особое внимание развитию нашей команды и наращиванию ее потенциала, а также превращению банка в привлекательное место работы для профессионалов на рынке.

- Какие шаги планируете предпринять в области цифровых инноваций?

- Инновации занимают важное место в жизни Kapital Bank в целом. Мы постоянно стремимся внедрять современные технологии, которые положительно влияют на наши услуги, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми новыми возможностями. Kapital Bank имеет самую большую клиентскую базу на финансовом рынке, и именно технологии помогают нам улучшать сервис. Мы применяем технологические нововведения как в розничном секторе, так и в сфере МСП к моделям рисков и кредитования, персонализированным предложениям, всевозможным каналам обслуживания и другим главным и вспомогательным областям бизнеса. Инновационные решения внедряются в банк как в рамках повседневной деятельности, так и в рамках партнерства с различными стартапами.

- А какие новшества будут в Birbank? Может ли развитие цифрового банкинга в целом стать причиной уменьшения филиальной сети и сокращений сотрудников в будущем?

- Мы планируем предоставить пользователям Birbank вспомогательный модуль, который позволит им анализировать, контролировать и правильно управлять своими расходами. Также предполагается внедрить инвестиционный модуль, дающий возможность юзерам получить доступ к фондовому рынку, покупать и продавать ценные бумаги. Ожидается и запуск полнофункциональной цифровой дебетовой карты. Хочу особо отметить, что система Müştəri Bank, которая в настоящее время находится в распоряжении предпринимателей, вскоре будет заменена совершенно новым приложением Birbank Business. Если говорить о стратегии развития Birbank в целом, то оно станем супер-финансовым приложением, дающим людям доступ к любому типу банковских и финансовых услуг.

Что касается сокращения филиальной сети, то на сегодняшний день Kapital Bank является финансовым учреждением с самой большой сетью обслуживания в Азербайджане. Филиал или отделение банка есть практически в каждом регионе страны. В настоящее время планов по сокращению филиальной сети нет, более того, до конца года мы планируем открыть новые точки обслуживания и рабочие места. Говоря о диджитализации, многие люди воспринимают ее как уменьшение физических точек соприкосновения. Но, как я уже говорил ранее, одним из стратегических направлений нашего банка является обеспечение доступности и удобства финансовых услуг для каждого гражданина. Филиалы нашего банка в этом смысле не являются исключением.

- За последние годы Kapital Bank реализовал множество проектов для поддержки предпринимателей. Какие нововведения ожидаются в сфере микро-, малого и среднего бизнеса?

- Микро-, малый и средний бизнес являются важными направлениями нашей деятельности. Для субъектов предпринимательства в этих сегментах мы регулярно внедряем инновационные услуги, считающиеся объективной новизной в банковском секторе страны. В качестве примера можно привести первый в своем роде в регионе сервис Mobile POS, который позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона. Kapital Bank первым в Азербайджане начал выдачу микрокредитов полностью онлайн. Мы также проделали определенную работу по дистанционному осуществлению кредитования малого и среднего бизнеса. Процесс диджитализации кредитования продолжается и сегодня. Цель — создать максимально удобное банковское обслуживание для владельцев бизнеса. Напомню, что некредитные операции уже почти два года как переведены на онлайн-формат.

- В Kapital Bank работает более 5000 сотрудников. Сложно ли крупнейшему работодателю финансовой индустрии страны привлекать и управлять талантами?

- Привлекать таланты непросто, поскольку границы рынка труда существенно расширились и сильно усилилась конкуренция. Ни для кого не секрет и то, что на трудовом рынке страны имеется дефицит кадров, связанный с некоторыми новыми профессиями, появившимися и востребованными в последние годы в связи с диджитализацией и инновациями. Во время пандемии сотрудники, работающие в местных компаниях, особенно на технических должностях, получали предложения о работе из-за рубежа, и многие, не покидая страны, начали дистанционно работать на иностранные компании. Хотя сейчас данная тенденция значительно снизилась, подобные возможности появляются регулярно. Управление талантами, их привлечение и cохранение в компании настолько важно, что мы даже обозначили этот вопрос как один из главных среди наших стратегических целей. В меняющемся и динамичном мире инновации, внедряемые компаниями, усиливают конкуренцию и еще больше затрудняют удержание талантов. Мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы адаптироваться к этой динамике и привлекать, сохранять и развивать лучшие кадры. Например, чтобы создать более привлекательные и комфортные условия труда, мы оставили гибридный режим работы, который применяли во время пандемии. Мы оформили наши головные офисы в более интересном и комфортном дизайне, отменили там строгий дресс-код и формальность, ассоциирующуюся с банком, создали более свободную и креативную рабочую среду. Мы даже начали практиковать частично свободный стиль одежды в некоторых филиалах в тестовом режиме в определенные дни недели. Если клиенты положительно воспримут это изменение, мы применим этот подход во всех наших филиалах и отделениях. Для того чтобы молодежь и наши сотрудники могли осваивать новые профессии, мы реализуем различные программы стажировки, внутреннего обучения, повышения квалификации и переподготовки (reskilling и upskilling), используем обучающие платформы, сотрудничаем с отечественными и зарубежными вузами. За последний год Kapital Bank привлек много иностранных специалистов. Их основная задача — не только устранить нехватку кадров в новых отраслях, но и поделиться с нашими сотрудниками знаниями и международным опытом, внести свой вклад в подготовку кадров в банке.