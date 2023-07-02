Леонид Швец, автор haqqin.az 11:42

Виновник самого яркого события последних дней Евгений Пригожин подал голос. После длительного перерыва он записал короткое аудиообращение, в котором не слышно ни ноты раскаяния. «Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали – наш «Марш справедливости» был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!»

Не очень понятно, что имеется в виду под «нашими победами на фронте»: победы российской армии или ЧВК «Вагнер» в каком-то виде? Что нынче фронт для Евгения Пригожина? Но очевидно, что несмотря на обвинения в предательстве, и мельче, в многомиллиардных злоупотреблениях, причем из уст самого Путина, «повар» не собирается падать в ноги и просить прощения за свою выходку, которая многим во власти стоила обмоченных штанов. Наоборот, он склонен считать, что «многое удалось». Из этого короткого заявления несложно сделать вывод, что Евгений Пригожин не намерен отказываться от публичной деятельности, к которой, очевидно, почувствовал в последние месяцы немалую тягу, буквально подсел на нее. В своих собственных глазах он стал эдаким Робин Гудом, борцом за окопную справедливость против зажравшихся чиновников и бездарных генералов. Кто, если не он? Да, у него сейчас отбирают львиную часть немалых возможностей: расформирован медиахолдинг «Патриот», разогнана знаменитая фабрика интернет-троллей, компания «Конкорд» лишилась козырных подрядов на снабжение армии и других государственных учреждений продовольствием. Но Пригожин успел за короткое время, пока ему, путинскому фавориту, была предоставлена беспрецедентная свобода, накачать немалый потенциал узнаваемости и создать эффект ожидания, когда за его словами следят и их ретранслируют множество информационных каналов, что позволяет экономить на собственных медийных площадках. И он обязательно этим обстоятельством воспользуется.