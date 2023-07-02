Пригожин намерен продолжать «Марш справедливости» наш комментарий
Виновник самого яркого события последних дней Евгений Пригожин подал голос. После длительного перерыва он записал короткое аудиообращение, в котором не слышно ни ноты раскаяния.
«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали – наш «Марш справедливости» был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!»
Не очень понятно, что имеется в виду под «нашими победами на фронте»: победы российской армии или ЧВК «Вагнер» в каком-то виде? Что нынче фронт для Евгения Пригожина?
Но очевидно, что несмотря на обвинения в предательстве, и мельче, в многомиллиардных злоупотреблениях, причем из уст самого Путина, «повар» не собирается падать в ноги и просить прощения за свою выходку, которая многим во власти стоила обмоченных штанов. Наоборот, он склонен считать, что «многое удалось».
Из этого короткого заявления несложно сделать вывод, что Евгений Пригожин не намерен отказываться от публичной деятельности, к которой, очевидно, почувствовал в последние месяцы немалую тягу, буквально подсел на нее. В своих собственных глазах он стал эдаким Робин Гудом, борцом за окопную справедливость против зажравшихся чиновников и бездарных генералов. Кто, если не он?
Да, у него сейчас отбирают львиную часть немалых возможностей: расформирован медиахолдинг «Патриот», разогнана знаменитая фабрика интернет-троллей, компания «Конкорд» лишилась козырных подрядов на снабжение армии и других государственных учреждений продовольствием. Но Пригожин успел за короткое время, пока ему, путинскому фавориту, была предоставлена беспрецедентная свобода, накачать немалый потенциал узнаваемости и создать эффект ожидания, когда за его словами следят и их ретранслируют множество информационных каналов, что позволяет экономить на собственных медийных площадках. И он обязательно этим обстоятельством воспользуется.
Бунтовщик действительно не чувствует себя проигравшим: он пошел против государства в лице военно-политического руководства – Шойгу и Герасимова, вызвал гнев самого царя, но вполне уцелел под гарантии соседского президента. Это ли не победа? Кто еще так смог?
Один из ведущих российских политтехнологов Евгений Минченко отметил: «Посмотрел, каким спортом в юности занимался Евгений Пригожин. Оказывается, беговыми лыжами. Тот вид, который воспитывает выносливость, терпение, расчет сил на длинную дистанцию. Не успокоится».
Сейчас самолеты Пригожина активно летают между Минском, Питером и Москвой: он улаживает свои дела и ничуть не похоже, что собирается совсем залечь на дно, хотя все наблюдатели в один голос уверяют, что ему следует очень внимательно посматривать через плечо: Путин мстителен. Но и Пригожин отличается упрямством: однажды выйдя на «Марш справедливости» и не встретив сколько-нибудь достойного отпора, он, кажется, готов продолжать, по крайней мере, в риторическом пространстве. Да, уже без военной поддержки, но как знать, в острый момент и народ со стволами может подтянуться, не каждый российский деятель может похвастаться такой возможностью. Практически никто. И в этом контексте пригожинские слова «Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка» звучат с особым смыслом, согласитесь.