В Грузии решение Зеленского назвали «оскорбительным»: скандал между Киевом и Тбилиси

По словам Кобахидзе, которые приводят грузинские СМИ, он не хочет «заходить далеко, комментируя эту тему», по той простой причине, что речь идет о президенте страны, в которой в настоящее время идет война. «Но, в общем, эта позиция властей Украины для нас оскорбительна», - сказал Кобахидзе.

Кобахидзе добавил, что желание Грузии – «сохранить пусть даже односторонний дружественный режим отношений с Украиной».

Ранее в понедельник, 3 июля, Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Саакашвили обвинил в своем аресте президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили: «Те, кто предал Грузию и Украину, должны быть наказаны самыми суровыми санкциями».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля поручил МИД вызвать посла Грузии, выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Он заявил, что власти «неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину».