Хотя магнитуда землетрясения, произошедшего в 00:01 ночи, составила 5,5, из-за глубины расположения его эпицентра оно ощущалось в северных зонах и в некоторых частях Баку и Апшеронского полуострова. Землетрясение длилось 10 секунд и не было никаких повреждений или разрушений. Об этом заявил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

«После землетрясения фиксируются афтершоки, которые не могут быть сильнее основного землетрясения. Потому что основная мощность выделяется в первом толчке. Поэтому мы призываем население не верить сведениям, распространяемым в социальных сетях, а доверять информации официальных структур», - отметил Етирмишли.