Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов

В МИД Турции сообщили во вторник, что Анкара предложила кандидатуру Мутлу Шена в качестве посла в Каире, а египетская сторона - Амра Эльхамами в качестве главы дипмиссии в Анкаре. Решения приняты в свете поручений президентов двух стран.

Турция и Египет восстановили дипломатические отношения на уровне послов.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный шаг направлен на нормализацию отношений двух стран и отвечает воле и интересам народов Турции и Египта.

МИД Египта подтвердил информацию о повышении дипломатических отношений с Турцией до уровня послов.

Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в 2013 году. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. На открытии чемпионата мира-2022 по футболу в Дохе состоялась первая встреча президента Египта ас-Сиси с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.