Американцы хотели посадить за один стол Баку с карабахскими сепаратистами

В прошлом месяце была возможность встречи представителей армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана с Баку на территории третьей страны, однако эта встреча не состоялась. Об этом заявил один из лидеров карабахских сепаратистов Артур Арутюнян.

«Эта встреча должна была состояться при посредничестве американской стороны, но не с ее участием, однако она не состоялась из-за опасений Ханкенди относительно ее повестки», - сказал Арутюнян.