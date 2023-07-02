В последние недели Россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке британской разведки отмечается, что россияне для этого активно минировали подступы к своим позициям, однако не рассчитали с плотностью минных полей и теперь испытывают дефицит боеприпасов.