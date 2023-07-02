Как россияне противостоят наступлению украинцев? Британская разведка
В последние недели Россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.
В сводке британской разведки отмечается, что россияне для этого активно минировали подступы к своим позициям, однако не рассчитали с плотностью минных полей и теперь испытывают дефицит боеприпасов.
Британская разведка сообщила, что в основе оборонительной тактики россиян лежит интенсивное использование противотанковых мин. Но плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.
Кроме того, российские войска, замедлив продвижение ВСУ на южном фронте, попытались нанести удар по украинской бронетехнике с помощью ударных БПЛА, боевых вертолетов и артиллерии.
"Хотя Россия добилась определенного успеха при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов", - отмечается в сводке.