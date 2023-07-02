Корея пожертвовала Азербайджану медицинское оборудование

Правительство Южной Кореи пожертвовало Азербайджану медицинское оборудование для защиты здоровья детей из уязвимых групп населения в постпандемийный период.

В церемонии вручения приняли участие председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, посол Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонг, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов и другие лица.

Переданное оборудование состоит из дефибриллятора, аппарата для анестезии, аппарата искусственного дыхания, аппарата для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных, кювеза для новорожденных, устройства для фототерапии и регулятора кислорода. Общая стоимость оборудования составляет 300 тыс. долларов США (510 тыс. манатов).

Медоборудование передано в Республиканский перинатальный центр и Детскую клиническую больницу № 2 имени А.Гараева.