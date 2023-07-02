Линейка телевизоров Neo QLED 2023 «Технологии для всех»
«Технологии для всех» – комплексная инициатива Samsung, которая воплощает стремление компании к созданию инклюзивных и доступных технологических решений для пользователей с любыми возможностями. В рамках этой инициативы Samsung стремится преодолеть барьеры и дать возможность людям в полной мере использовать и извлекать пользу из своей продукции.
Линейка телевизоров Neo QLED включает в себя ряд функций, которые позволяют людям с ограниченными возможностями полностью изучить продукт и получить от него максимальное удовольствие.
Вот ключевые аспекты телевизора Neo QLED, которые соответствуют инициативе «Технологии для всех».
Расширенные настройки доступности
Neo QLED предлагает полный набор настроек доступности для удовлетворения различных потребностей пользователей. Эти настройки включают в себя настраиваемые размеры текста, опции высокой контрастности и улучшения цвета, что позволяет пользователям с нарушениями зрения или недостатками цветовосприятия получить комфортные впечатления от просмотра.
Благодаря усовершенствованному анализу видео, положение субтитров автоматически подстраивается под ту область экрана, которая не перекрывается другим текстом, отображаемым в кадре.
Голосовое управление и интеллектуальные помощники
Благодаря встроенным возможностям голосового управления телевизор Neo QLED позволяет пользователям взаимодействовать с телевизором с помощью голосовых команд. Для пользователей, испытывающих трудности при просмотре экрана, предусмотрено звуковое описание того, что отображается на экране. Звуковые инструкции и обратная связь также обеспечивают доступ к основным функциям, таким как просмотр телевизора, а также к широкому спектру интеллектуальных услуг, включая просмотр интернет-страниц и поиск. Кроме того, нажав и удерживая кнопку, зрители могут замедлить скорость происходящего на экране.
Эта функция выгодна также и людям с ограниченной подвижностью, позволяя им переключать каналы, регулировать настройки, искать контент и получать доступ к различным функциям телевизора без помощи рук. Интеграция с популярными интеллектуальными помощниками, такими как Bixby, Google Assistant или Amazon Alexa, еще больше расширяет возможности голосового управления.
Один пульт дистанционного управления
Neo QLED предлагает упрощенный и интуитивно понятный дизайн пульта дистанционного управления, который повышает доступность. Эргономичная компоновка и удачно расположенные кнопки обеспечивают простоту использования для людей с ограниченной подвижностью рук или моторных навыков.
Пульт дистанционного управления One Remote Control объединяет управление несколькими устройствами, снижая сложность и обеспечивая оптимизированный пользовательский опыт. Аватар использует язык жестов, чтобы объяснить конкретные функции в меню телевизора с помощью специального распознавателя жестов.
Функции аудиодоступности
Линейка оснащена функциями аудиодоступности для людей с нарушениями слуха. Телевизоры поддерживают функцию закрытых субтитров, позволяя пользователям просматривать синхронизированный текстовый дисплей диалогов и звуков во время просмотра телепередач, фильмов и другого контента. Эта функция повышает доступность и инклюзивность, обеспечивая равный доступ к контенту.
Smart Hub и обнаружение контента: Интерфейс Smart Hub телевизоров Neo QLED и возможности обнаружения контента разработаны в соответствии с требованиями доступности. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в навигации, что обеспечивает удобство просмотра для людей с ограниченными возможностями. Интеллектуальные рекомендации и функции поиска помогают пользователям более эффективно находить контент.
Благодаря сочетанию этих функций линейка телевизоров Neo QLED гарантирует, что люди с ограниченными возможностями смогут в полной мере насладиться захватывающим качеством изображения, передовыми технологиями и интеллектуальными функциями. Приверженность Samsung принципу «Технологии для всех» гарантирует, что наши продукты расширяют возможности пользователей с различными способностями и привлекают их, повышая общий уровень развлечений.