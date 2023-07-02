Линейка телевизоров Neo QLED 2023 «Технологии для всех»

«Технологии для всех» – комплексная инициатива Samsung, которая воплощает стремление компании к созданию инклюзивных и доступных технологических решений для пользователей с любыми возможностями. В рамках этой инициативы Samsung стремится преодолеть барьеры и дать возможность людям в полной мере использовать и извлекать пользу из своей продукции.

Линейка телевизоров Neo QLED включает в себя ряд функций, которые позволяют людям с ограниченными возможностями полностью изучить продукт и получить от него максимальное удовольствие.

Вот ключевые аспекты телевизора Neo QLED, которые соответствуют инициативе «Технологии для всех».

Расширенные настройки доступности

Neo QLED предлагает полный набор настроек доступности для удовлетворения различных потребностей пользователей. Эти настройки включают в себя настраиваемые размеры текста, опции высокой контрастности и улучшения цвета, что позволяет пользователям с нарушениями зрения или недостатками цветовосприятия получить комфортные впечатления от просмотра.