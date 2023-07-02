Гиркин рассказал об успехах ВСУ под Бахмутом

ВСУ возобновили активное наступление в районе Великой Новоселки и продвигаются к северу от Бахмута. Россияне срочно перебрасывают на фронт резервы, сообщил бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram.

"По всей видимости, украинцы возобновили наступление на Времевском выступе (район к югу от Великой Новоселки Донецкой области), сообщают о тяжелых боях", - подчеркнул он.