Гиркин рассказал об успехах ВСУ под Бахмутом
ВСУ возобновили активное наступление в районе Великой Новоселки и продвигаются к северу от Бахмута. Россияне срочно перебрасывают на фронт резервы, сообщил бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram.
"По всей видимости, украинцы возобновили наступление на Времевском выступе (район к югу от Великой Новоселки Донецкой области), сообщают о тяжелых боях", - подчеркнул он.
Кроме того, Гиркин пожаловался, что к нему поступает "тревожная информация" о боях из района севернее Бахмута. По его словам, там против наступающих Сил обороны Украины действуют "недоукомплектованные части 3-го армейского корпуса": "У противника в том районе имеется продвижение, насколько глубокое – сказать не могу, информации мало. Но туда срочно пошли резервы".
Украинское издание УНИАН отмечает, что заявление Гиркина может быть сознательной дезинформацией и попыткой ввести в заблуждение касательно действий российского командования.